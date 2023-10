Piden que se declare en emergencia el distrito de Santa ante aumento de asesinatos y extorsiones

El burgomaestre de Santa, Alex Motta Borjas, exigió al Gobierno Central que declare en emergencia la ciudad por el incremento de crímenes.

"Pido a la presidenta de la República, Dina Boluarte y al ministro del Interior, Vicente Romero, que se declare en emergencia Santa. En la comisaría de la ciudad no hay policías", dijo muy mortificado el burgomaestre santeño.

Asimismo, mencionó que el año pasado hubieron 6 muertes por sicariato y este año 4, por lo cual solicitan mayor resguardo policial y el apoyo de las Fuerzas Armadas.

"Queremos que las Fuerzas Armadas lleguen a Santa. Ya no estamos seguros en el distrito, aunque hay rondas urbanas y serenos, no es suficiente. Voy a conversar con el jefe de la División Policial de Chimbote, coronel Javier Elmer Camones Calvo para pedirle más agentes del orden. Pido mayor seguridad para mi distrito, ya no podemos seguir así", acotó el alcalde.