Piura: Madre de familia fue baleada por policía durante persecución a delincuentes

Un lamentable hecho ha causado conmoción en Piura. Esta vez, una madre de familia fue baleada por un efectivo de la Policía Nacional del Perú que perseguía a delincuentes motorizados.

El accidente tuvo lugar en la región del norte del país, donde las cámaras de seguridad captaron los precisos instantes en los que la mujer, identificada como Mercedes Chero, es herida de bala su centro de trabajo como parte de la persecución policial.

Tras este hecho, la propia madre de familia declaró ante la prensa e indicó que ella intentó ponerse a buen resguardo cuando escuchó los disparos entre la PNP y los criminales.

Sin embargo, no alcanzó a encontrar un escondite, ya que sufrió el impacto de uno de los proyectiles disparos por los efectivos policiales.

"Estaba trabajando en este local. Yo trabajo haciendo limpieza. Ya esta terminando cuando de repente escuché que tiraban balas. Un montón de balas. Yo me asusté porque yo pensé que las tiraban acá. Yo he corrido para esconderme, me cae una bala, he caído casi al medio de la sala. Era un inmenso dolor", contó.