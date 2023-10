Pleito por tiburón en parque Alipio Ponce deja un sereno detenido y regidor denunciado

13/10/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La pelea entre vecinos y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Trujillo por la instalación de una estructura de un tiburón en el parque Alipio Ponce ha dejado un agente de Seguridad Ciudadana y un regidor provincial detenido.

Exitosa conoció el caso de José Augusto Vértiz García, de 34 años, el sereno de la Municipalidad Provincial de Trujillo, quien fue detenido por la Policía, durante la tarde del último jueves, mientras realizaba su trabajo en el mencionado parque.

Según las declaraciones de la subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Ana Rosa Vásquez Ugaz, esto se trataría de un abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional.

"Desde las cuatro de la tarde de ayer, hasta el día de hoy no lo sueltan, está detenido de forma injusta en la comisaría de Ayacucho. Tenemos entendido que a él se le acusa por, supuestamente, faltar el respeto a la Policía. Él ha estado realizando su función de Serenazgo que es ver la tranquilidad de que no haya enfrentamientos. Él solo estaba haciendo una barrera para evitar el enfrentamiento, pero sin embargo le tiraban tierra, le golpeaban", explicó la funcionaria edil.

Asimismo, Vásquez Ugaz dijo que el sereno detenido recibió golpes en algunas partes de su cuerpo.

"Ha recibido golpes. Hay fotos y vídeos de cómo lo han tratado. Ha habido un enfrentamiento y él solo ha cumplido su función, no tenían por qué tratarlo así, para mí es un acto descabellado. Tiene el labio reventado. Es una gran injusticia, porque dentro de nuestras funciones hacemos patrullaje integrado con la Policía. ¿Cómo es posible que la Policía haya actuado de esa manera? Enmarrocado, no lo pueden tratar así", agregó.

Por su parte, la esposa del sereno detenido, Graciela Cabrera, expresó su indignación por la detención de su esposo, quien indicó que están a la espera del fiscal de turno para que autorice su salida de la comisaría.

"Recién lo acaba de atender en el médico legista, vamos a ver qué dice el médico. Estoy esperando tener contacto con mi esposo, porque hasta ahora no he podido verlo. Estamos esperando a que lo suelten y no llega la fiscal todavía", declaró la esposa.

Al respecto, la subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Ana Rosa Vásquez Ugaz, reveló a Exitosa que desconocen quién ha denunciado al sereno.

Dato

Tras las incidencias ocurridas por la instalación de una estructura de un tiburón en el parque Alipio Ponce, Exitosa conoció que el regidor provincial de la municipalidad de Trujillo, Jorge Vásquez Tirado, y el alcalde vecinal de la urbanización El Recreo, Carlos Bocanegra Ruiz, también fueron denunciados, por el subgerente de Participación Vecinal de la municipalidad, Ricardo Apolaya Tafur, por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud - lesiones.