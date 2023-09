Policía solo cuenta con un patrullero por comisaría en el centro de Trujillo

La Policía Nacional del Perú en La Libertad no cuenta con el suficiente parque automotor para lidiar con las incidencias delictivas que azota la región.

Así lo dio a conocer el coronel PNP, Arturo Balta, al asegurar que las comisarías del centro trujillano que comprenden a La Noria, Ayacucho y El Alambre, solo cuentan con un patrullero cada una.

Pese a la realidad que afrontan, el agente de la PNP resaltó que vienen aplicando estrategias que les resulten efectivas para afrontar la criminalidad en la región.

Luego de declararse el estado de emergencia a los distritos limeños de San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores, el coronel de la Policía Nacional indicó que no es necesario aplicar esa medida en territorio trujillano.

"Yo creo que más que todo en la ciudad necesitamos repotenciar con unidades móviles, comunicaciones y, de repente con más efectivos policiales. Yo no creo que sea necesario el toque de queda. Necesitamos repotenciar la Policía Nacional y que las autoridades se unan para trabajar", agregó Balta.

Balta recordó que, cuando Trujillo estuvo en estadio de emergencia se contó con hasta 650 efectivos.

"Ahora ya no contamos con el estado de emergencia, no podemos pedir a los que hacen de franco a que no tengan su día de descanso. Sin embargo, creo que más importante es repotenciarnos, junto con el apoyo de las autoridades", detalló.