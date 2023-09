Policías se trasladan en tolva de camioneta poniendo en peligro su vida por falta de vehículos

21/09/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) de Piura pusieron en peligro sus vidas al utilizar la tolva de una camioneta para trasladarse y realizar sus labores de patrullaje.

Más de 8 efectivos policiales se tuvieron que trasladar en una camioneta doble cabina. El equipo de las fuerzas del orden se vio obligado a emplear el vehículo particular debido a la falta de logística que padecen las comisarías de los distritos de la región norteña.

Los hechos ocurrieron en Sullana, provincia que fue incluida dentro la declaratoria de estado de emergencia oficializada el pasado 20 de septiembre. En las imágenes del suceso se puede ver cómo las fuerzas del orden ponen en riesgo sus vidas.

Policías en tolva

Los alcaldes de Piura expresaron su preocupación por la disposición del Ejecutivo al no contar con el equipo necesario para realizar las acciones dispuestas por el Gobierno Central.

Así, pidieron al ministro del Interior, Vicente Romero, y al Consejo de Ministros, representados por Alberto Otárola, que se les brindara mayor apoyo logístico a la Policía Nacional.

Romero indicó que la próxima semana se enviará 20 vehículos de patrullaje a la región. Sin embargo, los burgomaestres cuestionaron a qué municipios serán entregadas las camionetas.

Esto último debido a que, no se ha establecido bajo de que principios se dará la distribución. Según indicaron, los patrulleros no serán no serán enviados, necesariamente, a las localidades de mayor vulnerabilidad.

Reunión con Dina Boluarte

Asimismo, los alcaldes de Piura han solicitado una reunión con la presidenta Dina Boluarte. El encuentro se daría el próximo lunes cuando la mandataria regrese de su viaje a Estados Unidos y se buscará asegurar la presencia del Estado contra la delincuencia.

Como se sabe, ante la crisis de seguridad ciudadana, el Gobierno dispuso declarar en emergencia a SMP, SJL y varios distritos de la provincia de Piura. Ello ocasiona una serie de restricciones que los ciudadanos deberán acatar obligatoriamente.

Por tratarse de una situación excepcional, la PNP o las Fuerzas Armadas pueden ingresar a las residencias sin el consentimiento de los propietarios. En cuanto a la "restricción de tránsito", se determinó que las autoridades pueden retener a los ciudadanos cuando se desplacen por el territorio nacional.

En esa línea, la PNP y la FF.AA. tienen facultades de detener a ciertos individuos, de considerarlo necesario, "sin mandamiento escrito, motivado por un juez o en caso de delito flagrante".

De esta manera, se captó a un grupo de policías que se trasladaban en la tolva de una camioneta poniendo en peligro su vida por falta de vehículos.