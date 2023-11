Programa de Vaso de Leche: Beneficiarias denuncian represalias por exigir entrega de insumos

Diversas beneficiarias del Programa de Vaso de Leche (PVL) en el distrito de El Tambo denunciaron represalias por exigir la entrega de insumos.

Durante una manifestación, madres de familia indicaron que están amedrentándolas para que no salgan a marchar y aseguraron que buscan excluirlas del programa por el reclamo.

"Si estamos pocos acá es porque están amedrentando a nuestras mamás para que no salgan a marchar y exigir nuestro derecho (...) No nos pueden cerrar la puerta porque estamos en nuestro derecho de libre expresión y no nos pueden venir con represalias diciendo que nos van a sacar de PVL que es un beneficios de nuestros niños. Han vulnerado nuestros derechos desde marzo", declararon.