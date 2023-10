Proveedor favorito en Arequipa: Obtiene contratos por casi un millón de soles en el Gobierno Regional

En los Gobiernos Regionales de Moquegua y Arequipa se encuentra un proveedor favorito que brinda servicios millonarios por el alquiler de camionetas y otros. Dichos contratos se habrían ganado bajo un presunto direccionamiento y favorecimiento de ambos gobiernos regionales.

En Arequipa este proveedor generó casi un millón de soles por diversos servicios y por haber aportado cajas de fósforo valorizadas en 480 soles para la campaña del gobernador, Rohel Sánchez Sánchez.

Se trataría de Luis Jonathan Sanca Umiyauri, quien está vinculado a siete empresas arequipeñas que ganaron diversas licitaciones en los últimos meses y las cuales consignan las mismas direcciones, por lo que se habrían creado con el propósito de monopolizar y ganar licitaciones.

Asimismo, dicho proveedor habría ganado contratos en Moquegua por ser pareja sentimental de Katherine Gutiérrez, hermana de la gobernadora regional Gilia Gutiérrez.

Tras ganar servicios por alquiler de camionetas en el Gobierno Regional de Moquegua por S/317,269 las empresas relacionadas a Luis Sanca licitaron con el Gobierno Regional de Arequipa.

En esa misma línea, la compañía "Transporte Yudeslan S.A.C., según el portal de proveedores del Estado, tiene como dueños a Luis Sanca Coaquira y Raúl Sanca Umiyauri, quienes son padre y hermano del afortunado proveedor. Cabe mencionar que la empresa brindó servicios por alquiler de camionetas valorizados en más de S/368,000.

El gobernador regional de Arequipa indicó que el área de logística son los encargados de administrar los proveedores. No obstante, aseguró que no le temblará la mano para realizar las denuncias administrativas que sean necesarias.

"Todo lo que es proveedores es en logística y allí ustedes los consejeros no hay ningún inconveniente que puedan solicitarlo porque si hay algo con lo que estoy comprometido es con la lucha frontal contra la corrupción. No me va a temblar la mano para hacer las denuncias administrativas legales que correspondan si hay alguna irregularidad, pero de ninguna manera puedo adelantar opinión o juzgamiento alguno", declaró.