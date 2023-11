Pueblos de Kilómetro 980 de Cura Mori piden apoyo al gobierno central para no ser desalojados

Pobladores de los albergues de Km 980 de Cura Mori reafirmaron su lucha por la defensa de las tierras donde se fueron reubicados tras el fenómeno de niño 2017 y el desborde del río Piura y aseguran incluso qué no saldrán de lugar donde fueron reubicados y lo defenderán hasta con su propia vida.

Bajo el lema: "tierras para vivir", los pobladores de Ciudad de Dios, Nuevo Buenos Aires, Nuevo San Pedro y Nuevo Paraíso, participaron de la asamblea convocada por el comité de gestión de Saneamiento físico legal, donde el acuerdo fue respaldar el trabajo del comité de gestión y fomentar una mesa técnica entre las autoridades nacionales, Cofopri, alcalde provincial y distrital y representantes de los congresistas para encontrar una solución y salir de la amenaza latente de ser desalojados en cualquier momento al estar dentro de estas tierras qué están inscristos a nombre una empresa privada. Incluso no descartan medidas de movilización y tomar la vía Panamericana Piura - Chiclayo en el caso de no ser escuchados.

Los moradores que viven entre arenales, falta de agua potable, colegios y sin energía eléctrica, aseguran estar olvidados y abandonados, por el Gobierno Central y las autoridades distritales, pese a las promesas de los gobiernos nacionales de darles todo los servicios básicos cuando fueron reubicados por el desborde del Río Piura.

"En el caso Ciudad de Dios es población del caserío Nuevo Pozo de Los Ramos qué nos ubicamos tras el desborde del río Piura en el 2017. Si embargo, ahora estamos pagando las consecuencias. Más que todos los niños y las personas de mayor edad. No contamos con los servicios básicos, se está pidiendo un punto de luz cosa que Enosa que está llano apoyar, sin embargo, la empresa Keheda que no tiene la voluntad", indicó el presidente del Comité de Gestión, Edilberto More Vílchez.