Pulsera de amor fue clave para identificar cuerpo de tripulante de avioneta que cayó al mar de Huanchaco

Luego de 15 días desaparecido en el mar de Huanchaco, el cuerpo de Mayt Jiménez Barreto apareció en la playa de Pimentel, en la ciudad de Chiclayo, tras hallarle con la pulsera de amor que compartía con su pareja.

Una pulsera de amor en su mano izquierda fue la pieza clave para identificar el cuerpo del joven de 19 años. Al informar a sus familiares y su enamorada, Nataly Dealbert, estos confirmaron que el cuerpo correspondía a Mayt.

"Siempre nosotros la hemos tenido, nunca nos hemos sacado. Ahora no cuento con mis anillos, pero él me regaló cuatro. Ambos teníamos esa pulsera. Cuando nos separábamos, mirar esa pulsera era como un consuelo al no estar juntos. Nosotros cuando empezamos sabíamos que era una relación seria. No fue una simple relación. La pulsera me la regaló en nuestro último aniversario", contó la joven enamorada.