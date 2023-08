Puno: ¡Indignante! Mujer denuncia que pretenden liberar a su pareja que la agredió salvajemente

Autoridades de Puno pretenderían liberar a la pareja de una mujer que denunció haber sido agredida salvajemente por el hombre con el que mantenía una relación sentimental.

El equipo de Exitosa se contactó con la víctima para conocer los detalles de lo que sería una presunta liberación injusta.

La fémina cuenta que teme por su vida debido a que su agresor sería puesto en libertad este lunes a las 5:00 p.m.

"Yo sé que él va a salir y va a hacer lo mismo. Va a llegar y me va a levantar la mano, a mis hijos también y yo no quiero eso", declaró para nuestro medio.

Según narró, el hombre tendría intenciones de acudir hasta su vivienda para volver a agredirla. Esta situación se daría producto de la denuncia que ella interpuso en su contra.

El último sábado, su pareja le habría realizado múltiples golpes que le dejaron evidentes hematomas en los ojos, mejillas y demás partes de su rostro. Asimismo, su mano terminó lesionada producto del forcejeo.

Pese a que pasó consulta con el área de medicina legal, y recibió certificación de parte del médico legista, no fue derivada al Centro de Emergencia Mujer (CEM).

La fémina reveló que es víctima de agresión desde hace varios años, situación que se veía obligada a soportar debido a las constantes amenazas por parte de su entonces pareja.

El hombre le impedía acercarse a la comisaría asegurando que, si es que ella alertaba a las autoridades sobre la agresión, sus "amigos" le advertirían sobre la denuncia en su contra.

Sin embargo, él no sería la única persona que ejerce violencia contra ella. Según contó, las hermanas de su pareja también la habrían agredido.

"Él siempre me ha golpeado, sus hermanas también me han levantado la mano. Nunca hice nada, yo no decía nada y nunca he hecho nada", reveló.