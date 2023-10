Retiran más de 120 stickers pegados en vehículos que pertenecen a organizaciones criminales

La Policía le declara la guerra a las organizaciones criminales que extorsionan a los trujillanos. En un operativo en simultaneo en el límite de los distritos de La Esperanza con Trujillo y El Porvenir con Trujillo, agentes de la Policía Nacional incautaron más de 500 stickers pertenecientes a diversas organizaciones criminales que infunden terror en cientos de conductores de transporte público.

Los operativos ocurrieron en el cruce de la avenida Condorcanqui y la avenida Egipto, en el distrito de La Esperanza y en prolongación Unión con la avenida Cahuide en el distrito de El Porvenir .

Tras iniciado el operativo, Exitosa evidenció la activa participación de los mismos transportistas empezaron a despegar estos stickers en sus vehículos.

El personal de la Policía Nacional encontró más de quince calcomanías que pertenecen a "Los Pulpos", "La Jauría", "Scarface; ser y no parecer", "La Nueva Jauría PKH", "Los Soli", "La Gran Familia", "La Gran Fa", "Los Nerds", "Cruz Verde El Porvenir", "Segurity M.A.", "Bandidos Méndez Super Friends", entre otros. La Policía no descartó la existencia de stickers pertenecientes a organizaciones extranjeras.

"En algunos casos, no teníamos conocimiento de algunos stickers. Estos van a ser evaluados, ya que nuevas organizaciones habrían sacado su logotipo", explicó el coronel PNP, Walter Gurreonero Diaz, jefe de la Región Policial La Libertad.

Tras finalizado el operativo, el personal policial procedió a incinerar los más de 500 stickers a fin que no sean utilizados nuevamente.

"El objetivo es que no se normalice la colocación de stickers y que ya no se mande un mensaje negativo a la ciudadana. La Policía no puede quedarse con los brazos cruzados. Las organizaciones criminales están en la otra línea, ellos, lógicamente, tienen su tarea y tendrán que realizar nuevas estrategias para lograr sus fines. Vamos a controlar esto y dar paz a la ciudad. Estos stickers son una evidencia de la extorsión", finalizó Gurreonero Diaz.