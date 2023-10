Rohel Sánchez: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional de Arequipa por investigación a su esposa

12/10/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Personal de la Fiscalía de la Nación, en campañía de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), allanaron la vivienda del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias que involucra a su esposa, Luz Zevallos Patrón.

La intervención al inmueble ubicado en la avenida Villa Hermosa, en el distrito de Cerro Colorado se inició alrededor de las 9:00 p.m. de ayer y continuó en las primeras horas de hoy jueves 12.

Asimismo, los representantes del Ministerio Público (MP) incautaron tres memorias USB, un celular, que pertenecería a la esposa de Rohel Sánchez, y un equipo de computación.

Cabe mencionar que la Fiscalía allanó otras tres viviendas vinculadas al caso, entre ellas, la de Alonso Andía Condo, exjefe de logística del Gobierno Regional de Arequipa.

¿Por qué se le investiga?

Como se recuerda, la esposa de Rohel Sánchez es investigada por presuntamente haber solicitado a los gerentes de diferentes áreas, a través de chats de WhatsApp, contratar "personal de confianza" que en su momento apoyo la campaña electoral del entonces candidato.

"Su nombre es Steven Ortíz La Torre, por favor pídele su CV, estuvo en la transferencia", habrían sido las indicaciones de Zeballos Patrón para que dicha persona ocupe una plaza dentro de la institución.

En esa misma línea, testimonios de extrabajadores del GORE Arequipa señalan que Luz Zeballos también estaría dirigiendo las contrataciones de empresas por montos inferiores a las 8 UIT (39 mil 600 soles).

No obstante, el Consejo Regional de Arequipa decidió no crear una comisión que investigue el caso, argumentando que no se podía corroborar que las conversaciones filtradas a los medios de comunicación eran verdaderas.

El fiscal encargado del caso, Arturo Valencia Paiva, señaló que ha tomado la declaración de los presuntos involucrados, incluida la esposa del gobernador.

No es la primera vez

En el mes de abril, agentes de la Dirección Desconcentrada Contra la Corrupción (Dircocor) y el MP intervinieron el Gobierno Regional de Arequipa para recabar información de la presunta injerencia de Luz Zeballos.

Dicha intervención estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial del Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, Mery Ofelia Bellido Marroquín, quien confiscó documentación de las oficinas de Asesoría Jurídica, Administración, Recursos Humanos, Logística y Gerencia General.

