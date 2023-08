Sada Goray: denuncian que viviendas construidas por su empresa, Marka Group, en Virú, están deterioradas

En exclusiva para Exitosa, pobladores del centro poblado Víctor Raúl, sector Siembra del Valle, en la provincia de Virú, región La Libertad, denunciaron que viviendas construidas por la empresa Marka Group, la cual pertenece a la investigada Sada Goray, lucen con techos, puertas y ventanas deterioradas.

"Estamos en pie de lucha, hemos formado un comité del Frente de Defensa de Lucha de Víctor Raúl para poder llegar al Fondo Mi Vivienda, porque somos muchas personas perjudicadas, especialmente, los de la quinta etapa que no ha sido entregada. La obra ha sido paralizada, no sabemos si es que va a seguir. Hay mucha gente que ha sido engañada, unos han pagado su dinero al contado, otros vienen pagando sus mensualidades con una cooperativa llamada Pacífico, y hasta el momento no saben si van a tener sus casas", indicó la moradora, Maritza Ruiz Palma.