Samanco: Plaga de moscas afecta a mas de 150 moradores del centro poblado Huambacho

Mortificados se encuentran 200 pobladores del centro poblado Huambacho El Arenal, en el distrito de Samanco, de la provincia del Santa por la presencia de una plaga de moscas.

Las familias han optado por permanecer con las puertas cerradas y en otros casos colocan trampas; pero todo esfuerzo para combatirlas es inútil debido a que los insectos pululan por todos lados.

Incluso gastan S/ 30 soles diario en la compra de insecticidas o venenos, pero al poco tiempo, vuelven los insectos.

Ellos mencionan que dicha situación es por la granja de ganillas ponedoras que hay en el pueblo.

"Nosotros como pobladores no podemos vivir así. No podemos comer,cocinar y nuestros niños padecen de enfermades diarreicas.En mi vivienda he colocado una malla rashel para que ingresen las moscas pero igual entran a mi casa,por eso he dejado de habitarla para irme a Chimbote", dijo Zaida Sisterna Milla, muy preocupada.