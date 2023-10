Se desata la guerra entre banda y organizaciones criminales en Alto Trujillo

Organización criminal La Jauría dejó explosivo en vivienda del barrio 2 del distrito trujillano, ya que la víctima vendría siendo extorsionada por otra banda. Por su parte, los agentes de la Policía Nacional señalan que delincuentes vienen disputando el liderato en la zona.

Luego que la organización criminal La Jauría exigiera la suma de 25 mil soles, como parte de una extorsión, a una familia en el barrio 2 del distrito de Alto Trujillo, se conoció que en la mencionada zona dos bandas criminales están peleando por la hegemonía de la zona.

Conforme a la información recogida por Exitosa, un grupo de extorsionadores vienen exigiendo el pago del cupo a una familia que ya tiene pegado un sticker característico de otra banda criminal. Según la hipótesis de la Policía Nacional, los delincuentes, al ver el sticker de la otra organización, amenazaron a la misma víctima para que les pague a ellos y no a los otros delincuentes.

El agente PNP confirmó al dueño de la vivienda involucrada que, los delincuentes han dejado el artefacto explosivo por notar el sticker de otra organización criminal.

Ante el evidente miedo de la familia, estos preguntaron a los agentes del orden qué hacer ante lo que están viviendo, por lo que los policías fueron bien claros en exigirles que no paguen o acepten cualquier tipo de amenaza extorsiva.

"Es que no se paga, maestro. No se paga esos cupos. No sé quién te ha engañado a ti que esa es la solución para tu seguridad. La extorsión no se paga", indicó el policía.