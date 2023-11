"Si no colaboraba, mi familia corría peligro": El testimonio del administrador de Caja Piura sobre el millonario robo

El distrito de Chulucanas se convirtió en la escena de un robo de una avezada banda de delincuentes, que se llevaron en menos de 10 minutos la suma de 1.5 millones de soles de la bóveda principal de Caja Piura. Exitosa Perú presenta la declaración del administrador del establecimiento, Juan Berrú Córdova, ante las autoridades.

Aunque el caso viene siendo investigado por la División de Investigación Criminal de Piura (Dirincri), aún hay hermetismo, debido a que no se descarta que en este hecho delictivo estén involucrados trabajadores, por ello, se están analizando videos en donde se observaría el escape de los asaltantes.

Exitosa Perú tuvo acceso a las declaraciones del administrador Juan Berrú Córdova ante las autoridades policiales. El encargado de la sede en Chulucanas sostuvo que alrededor de las 3 de la tarde del lunes, 20 de noviembre, terminó de almorzar y se dirigió a su habitación ubicada en una céntrica calle del distrito.

Al parecer, fue en ese momento donde empezó su calvario con los delincuentes que lo secuestraron antes de ingresar a su vivienda, para luego llevarlo en una camioneta.

"Yo salgo entre 2:30 de la tarde a 2:45, ahí hay unas cámaras. Había una camioneta, no me acuerdo de que marca, entonces cuando yo bajo estoy entrando y me paran. No los puedo ver porque de frente me dijeron: mano colabora", dijo inicialmente.