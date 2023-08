Situación actual en el GMML: Minoristas alertan que están vendiendo mercadería guardada

Luego del levantamiento del paro de comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML), los vendedores minoristas comentaron que a pesar de que las actividades al interior del mercado se están realizando con normalidad, en los puestos se está vendiendo mercadería guardada esto tras abastecerse de más.

Exitosa asistió hasta el GMML, en el distrito de Santa Anita y estableció comunicación con los vendedores minoristas del lugar quienes indicaron que el movimiento dentro es normal y todos los puestos están abiertos, sin embargo hubo detalles que llamaron la atención pues comentaron que se estaría vendiendo mercadería guardada luego de haberse abastecido de más ante el paro que se venia acatando desde el jueves 3 de agosto.

"Se ha levantado el paro y esta todo normal por el momento, pero están vendiendo lo guardado, no hay mucha mercadería", mencionó uno de los vendedores minoristas.

Asimismo, comentaron que la afluencia de personas es baja, ya que no hay muchas verduras y a pesar que todos los puestos están abiertos, muchos no están abastecidos, hasta se les habría malogrado algunos insumos por lo que están vendiendo la mercadería rápidamente.

"Estamos trabajando, pero falta gente. No hay muchas personas y las cosas están caras. No hay verduras como el apio y culantro. A pesar que todos los puestos están abiertos, no todos tienen productos, a algunos se les ha malogrado la mercadería. Si el paro iba a durar una semana supuestamente todos iban a acabar su stock pero algunos ya tenían guardado ahí", señalaron a Exitosa.