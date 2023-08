¡Tacna está de aniversario! Hoy se conmemoran 94 años de reincorporación al Perú

La región Tacna está de fiesta y hoy lunes 28 de agosto celebrará el día principal de los festejos por los 94 años de su reincorporación al Perú tras haber sido parte de Chile entre 1880 y 1929.

Esta nueva edición del onomástico de la ciudad significará la primera conmemoración abierta desde el 2020, tras la reintegración de la mayoría de las actividades que fueron detenidas hace tres años. Entre los eventos que vuelven en 2023, se encuentran los desfiles descentralizados y la coronación de la reina de Tacna.

Con ello, la querida 'Ciudad Heroica', que desempeñó un rol importante en la lucha por la independencia, se vestirá de gala este lunes para celebrar un año más de su regreso al seno patrio.

Es así que las activaciones por el aniversario 94 de la reincorporación de Tacna inician desde las 08:00 a.m. de hoy 28 de agosto con un homenaje en la plaza de la Mujer, tras lo cual se realizará la solemne procesión.

Luego de ambas activaciones, la ciudad contará con el evento principal de la jornada: el izamiento del pabellón nacional y el desfile cívico militar patriótico. Sin embargo, este episodio no significará el final de los festejos, pues las autoridades continuarán con la celebración de actividades artísticas y culturales, así como el toque de campanas.

Cabe decir que las celebraciones por el aniversario de Tacna ya iniciaron con días de anticipación. Si bien este 28 de agosto es la fecha central del onomástico, eventos como la ofrenda de la juventud tuvieron lugar el pasado domingo, donde el cuerpo de estudiantil realizó un desfile en honor a la región.

Del mismo modo, se realizó una sesión solemne a cargo de la Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras de Tacna (BSAMST) resaltó la importancia de recordar esta fecha. Según señalaron, se conmemora a los hombres, mujeres y niños que mantuvieron su amor por la ciudad en aquel difícil episodio.

"En honor a los valientes hombres que no dudaron en entregar sus vidas como ofrenda a la patria, por aquellas mujeres que nos heredaron la constancia de la tradición del amor por la libertad y la decencia de la dignidad nacional, y por los niños que no aceptaron otra patria que no sea el Perú", indicaron.