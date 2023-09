Tacna: Hallan a joven que habría sido raptada hace 10 días

13/09/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El último martes, la Policía Nacional del Perú halló a una joven de 18 años que habría sido raptada desde hace 10 días en el distrito de Alto de la Alianza, en Tacna.

Alrededor de las 6 de la tarde del 02 de septiembre, dos sujetos llegaron a bordo de un vehículo y se estacionaron muy cerca a donde se encontraba la joven. Tras unos minutos, los desconocidos hombres subieron a la fémina en el medio de transporte.

Trabajo de rescate

Las cámaras de seguridad, y demás diligencias de parte de los efectivos de la PNP, permitieron dar con una vivienda ubicada en el distrito de Gregorio Albarracin.

El trabajo del servicio de inteligencia permitió rescatar a la joven que se encontraba en este inmueble junto a dos sujetos de 48 años de edad.

Hasta el momento, la Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con las diligencias correspondientes. Como parte de ello, han intervenido a dos vehículos que se encontraban estacionado en los exteriores de la vivienda.

Según las primeras informaciones, uno de estos vehículos sido utilizado para raptar a la joven.

Búsqueda

La madre de la fémina se encontraba sumamente preocupada por el paradero de su hija. Durante estos 10 días, la progenitora de la presunta víctima de secuestro realizó una búsqueda incansable por diferentes zonas de la ciudad de Tacna.

Sin embargo, no fue hasta cerca de los 9:00 de la noche del último martes que la mujer pudo reencontrarse con su hija luego de que la Policía Nacional lograra encontrarla.

A las 9:00 a.m., la joven debe pasar por la evaluación del médico legista. De esta manera las autoridades tendrán mayores luces sobre las afecciones en la salud de la fémina.

Secuestro en Lima

Ninguna parte del Perú se exenta de la inseguridad ciudadana. A inicios de este mes, un sujeto intentó secuestrar a una niña de 4 años, pero no me imaginó que iba a ser interceptado por los vecinos y trabajadores del sector, quienes no dudaron en frustrar el crimen y golpear al malhechor.

Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de la cuadra 8 de la avenida La Marina con prolongación Echenique, donde un hombre trató de engañar a la menor de edad con una bolsa de dulces. Sin embargo, la mamá de la infante pudo darse cuenta de esta acto antes de que el criminal lograra su cometido.

Tras ello, un grupo de mecánicos que se encontraba cerca al lugar de los hechos neutralizaron al delincuentes y lo llenaron de golpes en plena vía pública.

De esta manera, las autoridades dieron con el paradero de una joven desaparecida desde hace 10 días en la ciudad de Tacna.