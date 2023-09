Tacna: ¡Indignante! Policías cobrarían en la frontera con Chile para dejar ingresar inmigrantes

En Tacna, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) cobrarían en la frontera con Chile para dejar ingresar a inmigrantes al país por pasos no permitidos.

Cabe precisar que el presunto cobro se realizaría en la Línea de la Concordia donde ciudadanos de distintas nacionalidades afirman haber pagado entre 50 mil y 100 mil pesos chilenos, es decir 200 y 410 soles, para poder ingresar a territorio nacional.

En declaraciones para Exitosa, una ciudadana chilena indicó que el 'coyote' le indicó que se diriga a la frontera peruana para que ingrese al país y aseguró que fue "puro trámite".

"Ellos me estaban haciendo cruzar por el otro lado, por el lado donde está la playa y no pudimos cruzar en ningún momento porque justo aclareció y ya no podíamos pasar. (...) Me dejaron acá y el tipo después me dijo que fuera a la frontera peruana para ver si me dejaban pasar, fue como un puro trámite, y nos dejaron pasar", declaró.