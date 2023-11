Transportistas informales queman moto y agreden a inspectores del municipio provincial

En un acto de vandalismo, un grupo de transportistas informales que se oponían a la fiscalización del transporte público que realizó la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en coordinación con la Municipalidad Provincial de Arequipa Arequipa (MPA), incendiaron la motocicleta de uno de los inspectores y agredieron a sus compañeros.

El hecho se registró la mañana del pasado miércoles 22 de noviembre en la avenida Aviación, en inmediaciones de la plataforma comercial de Río Seco, en Cerro Colorado, cuando los 29 inspectores intervinieron unidades M1 (loncheritas) que circulaban sin autorización en las rutas concesionadas al Sistema Integrado de Transportes (SIT).

Según videos difundidos por redes sociales, los conductores y cobradores de los vehículos confrontaron a los inspectores y los obligaron a replegarse. Cuando estaban a punto de retirarse del lugar por falta de apoyo de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), la turba prendió fuego a la unidad lineal de placa EA-7545 y luego apedreó a la combi del municipio donde se resguardaron.

El vehículo terminó con las lunas completamente rotas y dos inspectores heridos; una con un golpe en el hombro y la otra con lesiones en el rostro, por lo que fueron auxiliados de emergencia. No obstante, se habrían identificado a dos personas que serían los responsables de la embestida, los mismos que fueron denunciados en la comisaría de Cerro Colorado.

Cabe recalcar que, en los registros audiovisuales se observa al presidente del Frente de Defensa de Transportistas de Arequipa, Víctor Mendoza, arengado junto a la turba contra los fiscalizadores que minutos después fueron agredidos. Durante sus descargos, este negó que haya azuzado la arremetida.

"Me apersoné para ver cómo estaban haciendo el operativo, yo me he dado la sorpresa que estaban interviniendo solo a (unidades) M2 y M1 (loncheritas) (...) Yo no estuve ese rato ahí (al momento de la agresión)", yo estuve más al fondo. No he visto el momento de la agresión", subrayó.