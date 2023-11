Trujillanos afrontaron solos las consecuencias de las lluvias e inundaciones

Las lluvias podrían continuar en la provincia de Trujillo, lo que ha causado preocupación a toda la población. Sin embargo, la primera lluvia registrada la madrugada del últimos miércoles 15 de noviembre ha provocado que miles de trujillanos afronten solos y sin apoyo de las autoridades las consecuencias de las lluvias e inundaciones.

En el distrito de El Porvenir, Exitosa Trujillo captó el momento en que una anciana no tuvo otra opción a retirar el agua empozada en la pista en los exteriores de su casa con un depósito ante la inoperancia de las autoridades locales que han mantenido las pistas descuidadas.

Pese a las dificultades físicas, a la adulta mayor se la observa en cuclillas, sin poder levantarse ante la necesidad de retirar el agua acumulada.

En otra parte de este distrito trujillano, moradores optaron por cubrirse del agua de lluvia con enormes plásticos, incluso, los niños y niñas tuvieron que ser tapados con este material, para llegar a sus centros educativos y evitar enfermarse y dañar su uniforme escolar.

"Este plástico lo he tenido en casa, lo he tenido que usar para protegerme y proteger a mi hijo y no llegue mojado a su colegio, porque ha pasado que a veces hay malos conductores que pasan a toda velocidad y levantan el agua empozada y terminan mojando a los peatones", contó la madre de familia.