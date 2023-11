Trujillanos decepcionados de los congresistas por bono económico de casi S/. 10 mil

Luego que la Mesa Directiva del Congreso de la República aprobara la entrega de un bono de S/ 9.900 para todos los trabajadores del Congreso, incluyendo a los parlamentarios, los trujillanos no fueron ajenos al sentir de la población al manifestar sentirse decepcionados por dicha medida.

"Es una total decepción. Estos congresistas que tenemos son los ladrones del pueblo. Es injusto porque existen muchos peruanos que también merecen un bono y no se llevan ni un sol como beneficio económico. No solo yo me siento decepcionado, estoy segura que este es el sentir de todo el Perú", comentó a través de Exitosa, un vecino.