Trujillanos se quedan sin transporte público tras sanción a conocida empresa de microbuses

Ante la necesidad de transportarse hasta altas horas de la noche, los vecinos del distrito de La Esperanza, en Trujillo, llegaron hasta las instalaciones de la gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Trujillo, para exigir que los buses de la Empresa de Transportes Ícaro" retomen su ruta en las calles.

Según los vecinos, la mencionada empresa de transportes les ofrece un servicio que recorre las calles pasando las 10:30 de la noche, lo que les permite reducir sus gastos y mantenerse a buen recaudo ante la ola de inseguridad.

Los vecinos del asentamiento humano Virgen del Socorro, en el distrito de La Esperanza, indicaron a Exitosa Trujillo sentirse abandonados por las autoridades que sancionan a estas empresas y, además, exigieron que el castigo se aplique, pero no les afecte a ellos como usuarios.

"No hemos tenido problemas con esta empresa, porque llega hasta nuestro sector y ahora nos encontramos que nos dejan sin el servicio. Desde el domingo estamos sin los buses para poder movilizarnos. No nos parece justo. No estamos apañando a la empresa, en todo caso, que se sancione a los responsables, pero no a la empresa", agregaron.