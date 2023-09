Trujillo: Adela Pajares, la bombera voluntaria que apagó incendio en Tacorita

¡Heroína! Adela Pajares es el nombre de una joven bombera voluntaria de la Compañía Salvadora Nº 26 de Trujillo, quien, desde la madrugada del último sábado se sumó a las labores de apagado de incendio en el pasaje Albarracín, más conocido como Tacorita, en el centro de Trujillo.

Llevando un pesado uniforme azul y un casco que enmarca sus nombres, la joven, notoriamente cansada, expresó sentirse orgullosa de ser bombera voluntaria.

La bombera resaltó su labor de mujer en este tipo de acciones que, por mucho tiempo, solamente realizaban solo varones.

"Trato de que nuestro género no sea subestimado, porque sí podemos. Lo que a mí me impulsa a estar aquí es el mismo sentimiento que me nació cuando yo postulé a los bomberos, y aportar en la ciudadanía. Las mujeres somos demasiado subestimadas y, justamente, lo que hacemos todas las chicas presentes aquí, es demorar que también somos valerosas y podemos realizar el mismo trabajo que nuestros compañeros varones", agregó.