Trujillo: alcalde Arturo Fernández denuncia intervención policial irregular a presunto ladrón

El alcalde de provincia de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, denunció como irregular a una intervención policial en la cuadra 9 de la avenida Larco, luego que una mujer fue víctima del robo de su dinero y equipos telefónicos, por parte de dos sujetos en motocicleta.

Tras el delito, el burgomaestre usó sus redes sociales para hacer dicha acusación y mostrar que los agentes de la Policía Nacional no habrían actuado adecuadamente.

Fernández Bazán cuestionó por qué los agentes del orden no han enmarrocado al presunto delincuente y pidió la presencia de un fiscal.

"Yo he pasado por aquí y pido que venga la fiscal. No me muevo de acá, queremos que venga el fiscal, porque hubo una mala intervención, porque no lo han enmarrocado. La Policía los trata como angelitos, metiéndolo al patrullero de Seguridad Ciudadana, y ni siquiera le han puesto esposas. Estos policías deben estar sancionados en este momento. Viene la fiscal y me retiro. Yo no confío en la Policía", expresó el burgomaestre en plena vía pública.