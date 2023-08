Trujillo: alcalde de Salaverry confirma que no dará licencia para construcción de centro juvenil exFloresta

"No daré la licencia de construcción de la exFloresta en el distrito de Salaverry", señaló en Exitosa el alcalde del distrito, Carlos Arroyo, tras conocerse que los internos del centro juvenil podrían llegar al distrito tras la nueva construcción de un nuevo local en la zona.

El burgomaestre, además, indicó que, el proyecto denominado "Mejoramiento y Ampliación de Servicios del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo - Distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad", cuenta con falencias en el expediente técnico, por ello no brindará la autorización de su ejecución.

"Es un proyecto que data del 2016 y tiene procedimientos. Ha pasado el proceso de formulación del proyecto, y uno de los requisitos que se ha cumplido es que no se ha socializado el proyecto con los vecinos. Otro requisito es que se ha tenido que pedir a la municipalidad parámetros urbanísticos referente a la zonificación y no se ha hecho, es por eso que nosotros vamos a sustentar el pedido de nulidad del proyecto", reveló la autoridad edil.

Los moradores indicaron que, de instalarse en el lugar el centro de rehabilitación, en la Mz. 10, Lt. 1, distrito de Salaverry, esta infraestructura estaría frente a un centro educativo, a pocos metros de un mercado y cerca al almacén de un grifo de PetroPerú, ubicado muy cerca de las viviendas.

Sobre el tema, los vecinos del distrito de Salaverry expresaron su pesar ante la posibilidad de la llegada de los internos al distrito.

"Mi opinión es que no se debe construir este local cerca de un colegio o, mucho menos, en la zona urbana. Esto va a causar un problema en la sociedad. Al alcalde le decimos que debe ponerse fuerte y decir que la construcción no va. Vamos a recaudar firmas. En todo caso, que se vayan a otras zonas donde estén deshabitadas, nosotros no consentimos esta situación, eso sería hacerle daño a la comunidad de Salaverry", explicó un morador.