Trujillo: alcalde y vecinos aseguran que no permitirán instalación de tiburón en parque Alipio Ponce

13/10/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Firmes en su postura se encuentran los vecinos de la urbanización El Recreo, luego de rechazar la instalación de la estructura de un tiburón en el parque Alipio Ponce que, según indican, daña la visibilidad de la estructura principal que adorna el recinto de áreas verdes.

"Ese tiburón no se va a instalar acá, este parque se respeta. El alcalde debe venir primero a conversar si es que queremos o no esa porquería. No lo vamos a permitir, que lo pongan más allá, aquí en el parque, no", opinó un vecino de la urbanización El Recreo.

Otro vecino cuestionó a la municipalidad por, supuestamente, imponerles algo que no desean.

"A los serenos, quienes les dieron la orden de llevarse el tiburón temprano, ahora les dan la orden de que lo vuelva a traer. Entonces, ¿quién está provocando el enfrentamiento? ¿Los vecinos? O, ¿nos están imponiendo algo que nosotros no queremos?", dijo el morador.

Por su parte, el alcalde vecinal de la zona, Carlos Bocanegra Ruiz, calificó a esta acción como algo sin sentido para el parque.

"Esto no tiene sentido, de verdad. ¿Para qué quiere el alcalde poner este tiburón en el parque? Vamos a avisar a los vecinos a través de los grupos de Whatsapp", informó Bocanegra.

Reunirán firmas

En declaraciones a Exitosa, el alcalde vecinal confirmó que iniciarán a reunir firmas de los vecinos y vecinas de todo el territorio vecinal, a fin de poder sustentar su pedido e informarlo a la entidad edil.

Dato

Al cierre de esta nota, la zona donde se había intentado instalar la estructura del tiburón permanece cercada para evitar el ingreso, debido a que parte de la vereda del parque quedó dañada.