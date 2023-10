Trujillo: Alférez exhorta a policías dormilones a no llevar sus vehículos particulares donde realizan servicio de patrullaje

Luego que se conociera que, algunos agentes de la Policía Nacional del Perú en Trujillo, usarían sus vehículos particulares para dormir, mientras realizan su servicio de patrullaje en las calles del centro histórico, un alférez de la comisaría Ayacucho exhortó a sus propios colegas a no acudir a sus puntos de servicio con sus carros o motos.

"Vayan y reconozcan el puesto donde les corresponde cubrir. No pueden acudir a sus puestos de servicio con su vehículo particular. Sabemos que algunos hacen eso y eso no está correcto", manifestó el policía.