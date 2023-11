Trujillo: delincuentes dinamitan vivienda y exigen 200 mil soles a madre de familia para no matarla

Extorsionadores continúan detonando explosivos en viviendas de Trujillo. En las últimas horas, un nuevo hecho se registró en la cuadra 25 de la avenida Mansiche, cuando delincuentes llegaron hasta la vivienda de una madre de familia para dinamitar un potente artefacto explosivo y exigirle el monto de S/. 200 mil soles.

Exitosa conoció que la amenaza por parte de los malhechores ocurrió en horas de la madrugada del último viernes, cuando estos dejaron la dinamita justo al lado de unas puertas fierro que protegen el interior de la vivienda.

Conforme a las imágenes a las que accedió Exitosa Trujillo, una de las puertas de fierro terminó por desprenderse de la pared ante la fuerte explosión. Asimismo, el impacto del explosivo afectó a las ventanas de vidrio que se reventaron en cuestión de segundos.

Cuando Exitosa llegó a la zona, pudo corroborar que el material dañado por la dinamita, incluyendo el piso de la casa, quedaron regados en la vereda, poniendo en riesgo a cientos de peatones.

Del mismo modo, se encontró que la cerradura de la puerta principal también se desprendió, dejando la vivienda insegura ante cualquier otro atentado.

Sobre lo ocurrido, se conoció que la familia afectada ya ha realizado la denuncia policial a fin de que se inicien las investigaciones por parte de la autoridades.

Pese a que los vecinos de la zona evitaron pronunciarse sobre la situación que se vive en esta parte de Trujillo, algunos de ellos revelaron que este tipo de delitos vienen ocurriendo casi a diario en las últimas semanas.

Del mismo modo, los moradores indicaron sentirse desprotegidos por la evidente ausencia de la Policía Nacional del Perú, pese a que la zona se caracteriza por ser muy céntrica por la presencia de un conocido centro comercial.

Mientras tanto, la madrugada del último jueves, una ama de casa fue víctima de criminales que dejaron un artefacto explosivo en la puerta de su vivienda ubicada en la tercera etapa del sector Nuevo Jerusalén, en la parte alta del distrito de La Esperanza.

"Es la primera vez que me dejan la dinamita. No tengo rencillas con nadie, no tengo negocios ni soy empresaria. De pronto se han equivocado porque yo no tengo nada. Mi casa está soplando vientos", aclaró la mujer.