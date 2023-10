Trujillo: Delincuentes secuestran a una familia al interior de su vivienda y les roban todo

La delincuencia en diversas modalidades sigue imparable en Trujillo. En la última semana, Trujillo se ha convertido en escenario de violentos secuestros y raptos, ante el aterrador accionar de sujetos que ha sobrepasado, a las autoridades, quienes han perdido el control de la seguridad de la ciudad.

Luego de conocerse sobre el secuestro del empresario trujillano, Iván Díaz Garrido, en la cuadra 12 de la avenida Perú, la mañana del último lunes, Exitosa Trujillo conoció que, otro secuestro, esta vez se trata de una familia completa, en la urbanización Huerta Bella - Los Portales.

Conforme a la información que accedió Exitosa, cuatro miembros de una familia, padre, madre e hijos, fueron víctimas de delincuentes que, sin temor alguno, irrumpieron su vivienda para tenerlos, por dos horas, para apoderarse de sus pertenencias.

Según se conoció, los delincuentes se llevaron gran parte de las pertenecías de la familia que, durante el atraco, fueron minimizados con amenazas de muerte al interior de su propia casa.

Asimismo, también se conoció que, la familia realizó la denuncia ante la comisaría La Noria.

Al respecto, el representante del territorio manifestó que, en su urbanización se está viviendo una situación en la que la delincuencia está avanzando, incluso detalló que, durante las últimas horas, se registraron extorsiones con explosivos y, recordó la autoridad que la semana pasada los delincuentes amenazaron a todos los comerciantes del mercado Los Portales.

El alcalde vecinal también dio a conocer que, en diversas zonas de la urbanización Huerta Bella Los Portales, no se cuenta con el apoyo de la Policía Nacional del Perú.

"Si bien es cierto, la comisaría La Noria forma juntas vecinales, pero esto siempre queda en whatsapp y no hay acciones para combatir la delincuencia. No hay vehículos, no hay personal. En su momento, se hizo un acuerdo con la comisaria, pero en la práctica no existe, no hay un trabajo en conjunto", finalizó el alcalde.