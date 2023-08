Trujillo: Descubren stickers de organización criminal "La Jauría" en locales extorsionados

22/08/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La provincia de Trujillo está sumida en un estado de terror incesante debido a los informes constantes de extorsiones que involucran artefactos explosivos en diversos establecimientos de la ciudad.

En un período reciente, la comunidad ha sido testigo de dos nuevos episodios de extorsión en los distritos de Trujillo y El Porvenir. Sin embargo, estos actos criminales no son solo casos aislados; al contrario, detrás de esta aterradora serie de eventos se encuentra una de las organizaciones delictivas más prominentes de la región liberteña: "La Jauría".

Aparición de Stickers

La madrugada del último lunes 21 de agosto, sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo en los exteriores del restobar "Chupao's", en la urbanización Monserrate, en Trujillo. Exitosa pudo evidenciar que, en la fachada de este establecimiento, un stickers de la temerosa organización criminal apareció pegado en el local extorsionado.

Las autoridades policiales acudieron al lugar para inspeccionar los daños causados por la explosión. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, aún no se ha confirmado si el artefacto explosivo venía acompañado de un mensaje extorsivo, transmitido posiblemente a través de una carta.

Exitosa, en su búsqueda de respuestas conversó con algunos residentes de la urbanización Monserrate. Estos vecinos compartieron que el restobar no había operado la noche del último, probablemente como respuesta directa a la extorsión que había tenido lugar horas antes.

Los moradores indicaron, además, que la zona está resguardada con cámaras de videovigilancia que podrían ser vitales para identificar a los responsables detrás de este perturbador acto.

Más extorsiones en El Porvenir

Asimismo, extorsionadores dejaron un artefacto explosivo en una vivienda en construcción, ubicada en la calle José Crespo, en el distrito de El Porvenir, en Trujillo.

Exitosa llegó a la zona donde se observó el cartucho con una larga mecha, además, un sobre manila, conteniendo en su interior una carta extorsiva, con el mensaje "Mira amigo vaca, estoy detrás de ti. Sé que tú estás aquí en esta obra con tu hijo y te pido una colaboración de 30 mil soles, o atentaré contra tu familia, dame una respuesta", se lee.

Los criminales, incluso, amenazaron al hombre de acabar con la vida de sus familiares y dañar su mototaxi.

Desabastecidos

Sobre este tema, el General PNP Augusto Ríos Tiravanti, jefe de la III Macro Región Policial de La Libertad, informó que no cuentan con la implementación logística para el área de la Unidad de Desactivación de Explosivos - UDEX.

"No tenemos implementado ningún tema logístico. No hay más patrulleros, no hay más personal, no tenemos más radios. Sabemos que nuestros comandos vienen haciendo esfuerzos. Próximamente habrá una adquisición de vehículos, chalecos antibalas, y diversos equipos para continuar con nuestra función", detalló.

Dato

En las últimas horas, se dio cuenta de la captura de un presunto integrante de banda criminal ''Los bravos de Primavera", a quien se le encontró en su poder con una carta extorsiva y dos municiones en el bolsillo de la casaca.