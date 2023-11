Trujillo: con dinamita, exigen el pago de S/. 20 mil a humilde ama de casa

Una ama de casa viene siendo víctima de criminales que dejaron un artefacto explosivo en la puerta de su vivienda ubicada en la tercera etapa del sector Nuevo Jerusalén, en la parte alta del distrito de La Esperanza.

"Es la primera vez que me dejan la dinamita. No tengo rencillas con nadie, no tengo negocios ni soy empresaria. De pronto se han equivocado porque yo no tengo nada. Mi casa está soplando vientos", aclaró la mujer.