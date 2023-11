Trujillo: con dinamita extorsionadores extranjeros obligan a familia abandonar su vivienda para no matarlos

Un nuevo caso de extorsión se reporta en el distrito de Trujillo, luego que un padre de familia denunciara ser víctima de la criminalidad por parte de sujetos extranjeros que le dejaron una dinamita y una carta extorsiva donde le exigen dejar su casa para no atentar contra su vida y la de sus seres queridos.

El afectado reveló a Exitosa Trujillo que las personas que estarían detrás de este hecho delictivo, estarían vinculados al tráfico de terrenos en la provincia de Trujillo.

Asimismo, este agregó que, esta es la tercera vez que son amenazados por los criminales y que, después de denunciarlos por segunda vez, encontró un stickers extorsivo pegado en su fachada.

"Ya es la tercera vez que vamos a denunciar estos hechos en la comisaría. En el caso del stickers, nosotros lo vimos allí, no sabíamos que ya lo habían pegado, ellos lo han pegado después de la segunda amenaza que nos hicieron", manifestó la víctima.

El afectado confirmó a Exitosa que la carta extorsiva que recibieron iba dirigida a su esposa, quien es la persona dueña del terreno.

El padre de familia no dudó en confirmar que, la comisaría La Noria, estaría confabulada con estas organizaciones criminales, razón por la cual no siente la plena seguridad en confiar en los agentes de la institución policial.

La familia afectada expresó su temor y preocupación ante cualquier tipo de ataque contra sus vidas, por medio de una nueva extorsión o que, incluso, se detone alguna dinamita en su vivienda y se cause daños materiales o pérdidas humanas.

"A las finales creo que nos vamos a ir de ese lugar, porque nos siguen amenazando y no se puede vivir tranquilo. Nos vamos a salir, pero no del todo. Nos vamos a ir a otro lado, pero me voy a encargar de dejar bien enrejada la casa", finalizó.