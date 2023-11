"Trujillo se está convirtiendo en Tijuana", asegura congresista Diego Bazán

La criminalidad en la región La Libertad no se detiene y ante la ola de violencia el congresista de la República, Diego Bazán, comparó a la ciudad de Trujillo como la azotada ciudad Tijuana, en México.

Bazán sustentó esta comparación luego que, ya pasó más de una semana desde que el empresario trujillano, Iván Marcell Díaz Garrido, fue secuestrado por delincuentes vestidos de agentes de la Policía Nacional del Perú, a plena luz del día, en su local comercial ubicado en la avenida Perú, en Trujillo. Asimismo, si este rapto no se resuelve, indica el parlamentario, la criminalidad se podría fortalecer.

"Si no rescatan a ese empresario, los secuestros se van a multiplicar. Si este secuestro no se soluciona ahora, vendrá una ola de secuestros y nadie lo va a controlar", agregó.

Asimismo, el representante de la región La Libertad en el Congreso de la República indicó que, tras su paso por algunas dependencias policiales, sobre todo en los distritos de La Esperanza y El Porvenir, evidenció que la Policía Nacional del Perú no podrá combatir el crimen porque, a la falta de personal policial, se suma la falta de unidades móviles para patrullar.

"La Policía Nacional no tiene ni camionetas ni motos para combatir el crimen en La Libertad. No tienen ni un solo patrullero para salir a las calles. No hay trabajo de inteligencia en este momento. ", reveló.