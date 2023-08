Trujillo: extorsiones incrementan en un 17% durante los últimos días

La crisis delictiva en la provincia de Trujillo continúa en alza. Así lo dio a conocer el jefe de la III Macro región Policial en La Libertad, Augusto Ríos Tiravanti, con respecto a las extorsiones.

Sobre este tema, el alto mando policial informó que no cuentan con la implementación logística para el área de la Unidad de Desactivación de Explosivos - UDEX.

"No tenemos implementado ningún tema logístico. No hay más patrulleros, no hay más personal, no tenemos más radios. Sabemos que nuestros comandos vienen haciendo esfuerzos. Próximamente habrá una adquisición de vehículos, chalecos antibalas, y diversos equipos para continuar con nuestra función", detalló Ríos Tiravanti.