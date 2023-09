Trujillo: familiares de la joven desaparecida piden apoyo para encontrarla

Desesperados se encuentran los familiares de Betzabe Polo Cabanillas, la joven de 23 años que se encuentra desaparecida desde hace ocho días y según su madre, necesita, urgentemente, llevar tratamiento psicológico y sufre de tiroides.

"El miércoles pasado, mi hija salió de la casa aquí en el distrito de Florencia de Mora , caminó apurada hacia la esquina y desapareció. No sabemos si se encontró con alguien o sola, o alguien la estuvo esperando", detalló su progenitora.

Asimismo, la madre descartó que en su vivienda se haya suscitado alguna discusión previa a su desaparición.

"Ninguna discusión, de pronto lo normal, como en cualquier casa, pero nada como decir que se va de la casa, pero no ha pasado eso. He revisado sus cosas, no sé si alguien la ha inquietado o por internet. Parece que ha llevado algo de dinero y su DNI. Ha dejado su ropa", agregó.