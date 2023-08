Trujillo: entre llanto y súplicas, vecinos exigen el cierre de local de eventos, por bullicio en las noches

Los vecinos de la urbanización Las Orquídeas, en la ciudad de Trujillo viven un martirio todos los fines de semana, desde que el local Tabaco Marino, ubicado en la avenida Metropolitana II, comenzó con la atención al público, ofreciendo eventos bailables con altos niveles de música, perjudicando la tranquilidad de casi 200 familias en la zona.

En declaraciones a Exitosa, los moradores expresaron su pesar por las molestias ocasionadas por el mencionado establecimiento

"Yo suplico que no nos abandonen, estamos mal, mi cuerpo me tiembla, por no poder dormir, son tres noches sin poder descansar. Les suplicamos a las autoridades. Nosotros estamos cansados, todos los días, los fines de semana, y cada día aumentan su horario de atención. Estos son seudoempresarios, porque ellos no viven lo que pasamos todos los días, porque ellos vienen, recogen su dinero y se van. Hace pocos minutos que se acaba de ir el dueño de Tabaco Marino. Es insoportable vivir así, tenemos dolores de cabeza, estamos mal de salud. Por favor, pedimos a las autoridades que nos protejan y nos den nuestros derechos, ya que nosotros pagamos nuestros impuestos a la Municipalidad Provincial de Trujillo, así que ellos son los responsables de solucionar este problema", reveló un vecino.