Trujillo: madre pierde todos sus cultivos tras pase de ciclón Yaku y no recibe apoyo de las autoridades

Crítica es la realidad que afrontan cientos de agricultores que han tenido que dejar de sembrar, tras el pase del ciclón Yaku, debido a que sus cultivos han sido dañados por el inclemente pase de las lluvias y las altas temperaturas.

Este es el caso de la señora Santos Floriano, quien, con su hijo en brazos, llega hasta su terreno donde sembraba maracuyá y caña de azúcar, ubicado en el sector Santa Isabel, en el distrito de Laredo, el cual luce lleno de piedras por el empozamiento del agua

"Yo lo he perdido todo. El daño que han dejado las aguas que han venido este año está vigente. Mi terreno está lleno de piedras, está perdido completamente", reveló la madre de familia

La mujer, además, indicó a través de Exitosa Trujillo, que se han visto afectados por unos trabajos realizados en la zona, por parte de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, que estarían

"Junto con los de la Municipalidad de Laredo, han hecho una represa, y cuando ha llegado el agua de las lluvias, ha traído palos y piedras, perjudicando nuestros terrenos. Nosotros reclamamos, pero no fuimos escuchados", explicó la señora Santos.

Tras lo ocurrido, la madre de familia, confirmó lo que se temía, es decir, que los agricultores no han recibido ningún tipo de apoyo o alcance por parte de ninguna autoridad, ni local, tampoco regional, menos nacional.

"Nosotros hemos reclamado por ese trabajo mal hecho. Nos engañaron que van a enrocar y nunca lo hicieron, hasta ahora, no han hecho nada por encausar el río. Lamentablemente, en estos momentos, las autoridades son oídos sordos a lo que muchos de los agricultores anhelamos", agrego la mamá.

La señora Santos lamentó que el Estado no se haya preocupado de la situación de miles de agricultores como ella, practican la agricultura familiar.

La humilde madre reveló que, según sus cálculos, ha tenido una pérdida que sobrepasa los 100 mil soles.

Asimismo, confirmó que es sumamente complicado volver a sembrar en la zona, por las condiciones

"No podemos volver a sembrar. Tendríamos que traer nuevamente tierra, pero ¿para qué? No va a enrocar. No puedo sembrar, porque va a volver el agua y se va a inundar. Esto parece un río, pero son mis sembríos que han quedado dañados. Estamos desamparados, las autoridades han abandonado al agricultor", finalizó.