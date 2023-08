Trujillo: por más de 20 años, pensionistas y ex aportantes de ONP exigen se destrabe su dinero

Hasta la plaza de armas de Trujillo llegaron pensionistas y exaportantes de la Oficina de Normalización Previsional - ONP, quienes exigen al gobierno peruano que destrabe su dinero.

Por su parte, el Wilder Ponce, representante de los pensionistas perjudicados explicó

El exaportante agregó que, por 20 años, están a la espera de la firma de dicho reglamento.

"Si el Ejecutivo no firma ese reglamento, no se puede iniciar la devolución de aportes porque no estaríamos cumpliendo con la Ley 29625, en la que se basa la devolución íntegra de los aportes. Tenemos 20 años en nuestra lucha y seguimos para adelante", reveló el pensionista.