Trujillo: niños lloran por la llegada de docente que tendría denuncias por agresión

Alumnos de la institución educativa N° 828 Francisco de Zela, en el distrito de El Porvenir, no desean asistir a clases y entran en llanto, luego de conocerse que, su próxima docente, tendría denuncias por agresión contra sus alumnos.

Exitosa conversó con los padres de familia quienes exigieron el cambio o retiro de la profesora identificada como Vicky Bardales.

"Mi hija en llanto, no la voy a mandar al colegio. No es justo lo que le hace la profesora Vicky. Ella lleva años en el colegio. Yo tengo mi otro niño mayor que también le pegaba. Cuántos años han pasado y nunca denuncian y no dan solución. Los niños no quieren estudiar con ella", contó una madre de familia.