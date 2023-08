Trujillo: pareja de ancianos llegan desde Huamachuco, toman taxi y les roban sus pertenencias

Una pareja de ancianos viven el peor momento de sus vidas, luego de ser víctimas de un asalto por parte de un falso taxista que les arrebató todas sus pertenencias, y luego de darse a la fuga.

En declaraciones a Exitosa Trujillo, los adultos mayores, entre lágrimas, contaron que, tras llegar a Trujillo desde Huamachuco, en la agencia de transportes Los Andes, tomaron un taxi de color amarillo con dirección al lugar donde iban a descansar.

"El taxista nos cobró 20 soles, él ha subido todas las cosas sobre el carro. Nos íbamos alegres de ir a nuestra casita. Cuando hemos llegado a la casa, no bajó el paquete que puso en la maletera. Yo entro a la casa a sacar la plata para pagarle. No me di cuenta que faltaba bajar la bolsa y el hombre se dio a la fuga", denunció la señora Filomena.