Trujillo: piden ampliar área de búsqueda de tripulantes desaparecidos en mar de Huanchaco hace 10 días

Diez días se han cumplido desde que una avioneta de práctica de la escuela de aviación JBC cayó al mar de Huanchaco el pasado viernes 28 de julio del presente año. De los cuatro tripulantes al interior de la avioneta, dos de ellos, Fabiana Hernández Barba y Santiago Aldaz García, fueron rescatados sin vida, sin embargo, los cuerpos de Mayt Jiménez y Boris Corrales, continúan sin ser hallados por parte de las autoridades competentes, razón por la cual, familiares y amigos de estos dos jóvenes llegaron hasta la plaza de armas de Trujillo para pedir al Gobierno Regional de La Libertad la ampliación del área de búsqueda.

"Nos han informado que la intensidad de la búsqueda ha disminuido, no tienen la misma logística de los primeros días. Lo que pedimos nosotros es que sigan buscando, que no paren. Por parte de la Fuerza Aérea, nos han dicho que están buscando desde Pacasmayo hacia Chiclayo, desde la calera San José, pero no con la misma intensidad del primer día. Están peinando la zona, pero lo que queremos nosotros es que esa búsqueda no pare. Hemos ido a la Macrorregión Policial, nos ha dicho que esa no es su competencia, pero va a oficiar los oficios a quien corresponda", declaró a Exitosa, Ítalo Jiménez, hermano de Mayt Jiménez.