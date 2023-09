Trujillo: Piden toque de queda en distrito de El Porvenir ante la criminalidad

A diario, la región La Libertad es azotada por la ola delincuencial y la criminalidad que, a la fecha, reportan más de 240 asesinatos, en lo que va del presente año.

En base a esta cifra, 112 crímenes se registran en Trujillo, la provincia más violenta de toda La Libertad, siendo los distritos de l Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora y Trujillo, los más azotados.

Al respecto, el alcalde del distrito de El Porvenir, Juan Carranza, a través de Exitosa, pidió el toque de queda a la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Piden toque de queda en distrito de El Porvenir



El burgomaestre indicó, además, la necesidad de abastecer con logística las comisarías del distrito a fin de contribuir contra la delincuencia.

Al respecto del penal El Milagro, en Trujillo, el alcalde del distrito zapatero reconoció las carencias en el establecimiento penitenciario.

"Las cárceles no cumplen el trabajo que deben cumplir, es decir, no resocializan, no rehabilitan ni readaptan a sus internos. Tenemos una mala política carcelaria, donde la realidad es la misma. En el penal El Milagro es igual que en todo el país, en otras palabras, ingresa droga, celulares y adentro extorsionan", finalizó.