Trujillo: PNP frustra secuestro a empresario minero tras enfrentamiento con criminales

A un poco más de un mes de haberse registrado un sonado secuestro contra un empresario en el distrito de Trujillo, un nuevo hecho delictivo de este tipo se registró cuando criminales intentaron secuestrar a un empresario minero en la calle Juan de Cuellar, en la urbanización Los Jardines.

Los hechos habrían ocurrido al promediar las ocho de la noche del último martes 21 de noviembre, cuando un grupo de delincuentes armados intentaron secuestrar al empresario minero.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, la víctima ingresó a su casa y fue sorprendido por los secuestradores quienes, minutos antes ya habían ingresado a la casa y tenían varios minutos esperándolo. Previo al rapto del empresario, los criminales habían reducido y maniatado un par de personas que estaba al interior de la vivienda.

Posteriormente, los delincuentes sacaron a la fuerza a la víctima para subirlo a un vehículo para llevárselo con rumbo desconocido. Sin embargo, el grupo de secuestradores fueron perseguidos por los agentes de la Policía Nacional, llegando a interceptarlos durante una balacera, en la que falleció uno de los criminales.

El cruce de balas dejó sin vida a uno de los maleantes quien, según las averiguaciones, ya contaba con antecedentes por robo agravado y extorsión.

Además, un agente policial en retiro quedó herido de bala en una pierna.

A los pocos minutos de la balacera, el empresario minero fue rescatado por los agentes del orden que, con armas en mano y resguardando a la víctima, lo retornaron de vuelta a su vivienda en la calle Juan de Cuellar, de la urbanización Los Jardines.

El hombre, con las manos amarradas con cinta adhesiva transparente, golpeado y, evidentemente, impresionado, ingresó hasta la vivienda, donde una mujer fue quien lo abrazó y se aseguró que su familiar se encuentre fuera de peligro.

"Me encañonaron, me quitaron todo, mis llaves, me querían matar. Me han llevado hasta San Isidro, por el fondo, por un basural", reveló la víctima.