Trujillo: policías vendieron SOAT bamba a motociclista en comisaría El Alambre

En exclusiva, Exitosa reveló que policías de la comisaría El Alambre realizan la venta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Según la evidencia proporcionada a Exitosa, se escucha al agraviado y el policía de dicha dependencia policial en una conversación cuando este le reclama el por qué le había vendido un SOAT falso.

En la conversación, el policía involucrado se excusó diciendo que, la persona que proporcionaba los seguros no le contestaba las llamadas.

"Él ahorita no me contesta los mensajes ni las llamadas. Ahorita la solución es que me esperes. Ese SOAT normal estaba, pero como él estaba vendiendo por lo bajo, solo ha estado activo un mes nada más. No solo eres tú, tenemos varios casos", argumentó.