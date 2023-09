Trujillo: precio del GLP aumenta en cuestión de minutos perjudicando a conductores

El precio del gas licuado del petróleo, más conocido como GLP, sigue dando qué hablar en estas fechas donde su abastecimiento es escaso en diversos grifos de la provincia de Trujillo.

Pese a que, en ciertos grifos de la ciudad, ya se viene abasteciendo de este combustible, son los mismos administradores quienes, en cuestión, de minutos, cambian los precios a montos más altos.

En el caso de grifo PECSA, ubicado en la avenida Larco, en Trujillo, Exitosa evidenció que el gas se había agotado. Sin embargo, luego de 10 minutos, se incrementó el precio de este de S/. 7.89 a S/. 8.59.FC

En declaraciones a Exitosa Trujillo, los conductores de taxi indicaron sentirse fastidiados ante el desabastecimiento y alza de precios del GLP.

"Ahora hay que esperar aquí una hora, por lo menos, pero no podemos hacer nada más porque es para el carro y en mi caso, yo taxeo para que nos permite vivir. No podemos subir el precio del pasaje porque el pasajero no paga. Todo esto es lamentable porque, personalmente, yo tengo que pagar taquilla a quien me alquila el vehículo", comentó un taxista.