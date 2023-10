Trujillo recibe a presidenta Dina Boluarte con actos criminales a diario

Trujillo recibirá, este jueves, a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en un escenario caracterizado por la criminalidad y la delincuencia diaria que no discrimina.

Y es que, en las urbanizaciones se Trujillo, los vecinos vienen denunciando a través de Exitosa Trujillo la presencia de sujetos, en su mayoría extranjeros, haciendo uso de motos lineales para delinquir al paso y, en otros casos, cometer actos delictivos como sicariato o secuestro.

Este es el caso de los moradores de la urbanización El Cortijo, quienes indicaron a Exitosa su temor por andar por las calles de la calle Chan Chan, pues aseguran que la incidencia delictiva en dicha zona ha aumentado considerablemente.

Los vecinos indicaron también que hay un jardín de niños en la zona, por lo que temen por su integridad.

"El Jardín Nuevo Perú esta a dos metros. Nosotros hemos tenido que recurrir a amistades para pedir el apoyo a la Policía, pero si llamamos directamente a la comisaría, no nos dan atención", agregó.

El grupo de vecinos de la zona El Cortijo, se unió a las incontables denuncias contra el comisario de la Comisaría El Alambre.

"Los mismos policías nos dicen que no pueden salir porque deben tener una orden de su superior, que es el comisario, pero no la tienen, por ende, no pueden intervenir. Necesitamos el apoyo policial. ¿Qué les cuesta apoyarnos?", confesó.