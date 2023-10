Trujillo: Sujetos haciéndose pasar por clientes roban celular dentro de una piñatería en Tacorita

09/10/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los delincuentes no perdonan nada. En esta ocasión, cinco ladrones ingresaron a un establecimiento de piñatería, haciéndose pasar como clientes, para llevarse un moderno equipo telefónico. Estos malhechores desplegaron tácticas para distraer a los dueños del local para cometer su acto delictivo.

El robo

Como se muestran en las imágenes difundidas a través de Exitosa, estos delincuentes ingresaron a la tienda, haciéndose pasar como clientes, recorrieron parte de la tienda, observando. Mientras un par conversaba con la vendedora, otros dos permanecían al lado de una vitrina. En el momento en que la vendedora se descuida y les da le espalda, se observa que el avezado ladrón se estira para introducir su mano al interior de uno de los cajones del negocio, logrando obtener el moderno equipo.

"No solo me ha pasado a mí, ya a otras personas le ha pasado y lo peor de todo es que ahora se llevan todos los datos y comienzan a extorsionar"

La víctima contó a Exitosa que dos de los maleantes se encargaron de distraerla al punto que la hacían voltear para no percatarse que, a pocos metros, otro sujeto, se llevaba su equipo telefónico.

"Lo que sucede es que yo estaba mostrando algunas cosas, y me distraían, me señalaban para no voltear, y poder sacarlo. Sin embargo, la distancia de la vitrina es un poco larga, pero el hombre que se llevó mi teléfono debió tener los brazos más largos para cumplir su cometido", agregó.

La agraviada detalló cada uno de los roles que desempeñaron los delincuentes para lograr llevarse su teléfono.

"Uno es el que sustrajo el teléfono, el otro me distraía. Además, una señora que distraía a mi otra compañera y dos mujeres más haciendo señas", explicó.

Indignación

Como si eso fuera poco, la afectada confesó que, a pesar de contar con pruebas claras del robo ocurrido en su local, no recibió la atención adecuada por parte de los efectivos policiales de la comisaría La Noria.

"Yo acudí a la comisaría después del robo, no me la aceptaron porque no se encontraba el encargado del área de tecnología", indicó.

Miedo

Finalmente, en declaraciones a Exitosa, los empresarios del conocido centro comercial, manifestaron su temor, ya que los robos parecen estar en aumento durante la temporada navideña, lo que genera preocupación en la comunidad.