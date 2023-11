Vicegobernadora de Ica revela que quieren vacarla por incapacidad mental con "denuncia falsa" sobre violación sexual

En entrevista con Exitosa, la vicegobernadora de Ica, Luz Canales Trillo, informó que funcionarios del Gobierno Regional promueven un segundo intento para suspenderla del cargo. Según reveló, la iniciativa es por presunta incapacidad mental tras la presentación de una "denuncia falsa" sobre violación sexual.

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, la política señaló que, según dicha versión de los hechos, ella habría sido ultrajada sexualmente. Sin embargo, aclaró que ello no ha ocurrido y que todo se trataría de un plan "perverso" en su contra.

En esa misma línea, la vicegobernadora de Ica indicó que se ha comunicado con la Policía por la denuncia hecha por presunta violación sexual. Al respecto, los efectivos policiales le indicaron que esta no existía.

"He acudido a la Policía, la comisaría 10 de Octubre. El comisario me ha dicho que esa denuncia no existe, jamás se ha registrado. Es un documento real que está en el sistema, han vulnerado el sistema policial para ingresar una denuncia falsa", informó.